AT5 Stembus op de Ten Kate Markt en Kraaiennnest Markt

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart trekt AT5 met de Stembus dwars door de stad. Vanmorgen staat de bus op de de Ten Kate Markt in West en vanmiddag rijden we door naar de Kraaiennest Markt in Zuidoost.

Met de Stembus brengt AT5 de verkiezingen naar de Amsterdammer toe. Op een markt bij jou in de buurt maken we een live-programma van ruim een uur met en vóór Amsterdammers. Discussie, debat en ongezouten meningen. Het kan er pittig aan toe gaan, want er staat heel wat op het spel: je stem!

11.00 uur op Ten Kate Markt

In West zijn Anke Bakker van de Partij voor de Dieren en Ellen Schutten van 50 Plus onder andere te gast in de bus. Die uitzending is vanaf 11.00 uur te volgen op televisie en via de livestream online.

14.00 uur op Kraaiennest Markt

Om 14.00 uur is de Stembus live vanaf de Kraaiennest Markt in Zuidoost. Don Ceder van de Christenunie en Sylvana Simons van Bij1 komen vanmiddag langs in de bus. Ook die uitzending is live te bekijken via Facebook, op tv en via onderstaande livestream.

Kijk hier naar de AT5 Livestream.