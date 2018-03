VVD komt slachtoffers plakfolders tegemoet: 'We komen schoonmaken'

Boze autobezitters die hun wagen beschadigd zagen worden door VVD-folders, kunnen zich melden bij de Amsterdamse afdeling van de partij. 'Is jouw auto nog vies? Laat het ons weten op 06-83297407?'

De folders werden onder de ruitenwissers van de auto's achtergelaten maar bleven plakken en lieten verf achter op de lak en voorruit van de auto's. Een van de slachtoffers vertelt aan Het Parool dat hij alles geprobeerd heeft om de schade te herstellen, maar dat het een duur geintje word.

Lees ook: VVD-kandidaat-raadslid weet wel raad met daders autobranden: 'Alles afnemen'

'We balen enorm dat de flyers afgeven, met man en macht zijn we in de weer om de auto's schoon te maken', twittert de partij vanochtend.