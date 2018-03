Even de kinderen bij school afzetten: kraker steelt tas met laptop

Beelden van een brutale auto-inbraak in Zuid werden het afgelopen weekend massaal gedeeld op sociale media. Op het filmpje is te zien hoe een man de ruit ingooit, een tas eruit haalt en er vandoor gaat op een fiets. De eigenaresse bracht op dat moment haar kinderen naar de crèche.

'Ik wilde afgelopen vrijdag mijn twee kinderen wegbrengen, een naar de crèche en een naar school', vertelt het slachtoffer. 'Toen ik de crèche inliep, is het gebeurd. Ik was nog geen drie minuten binnen. Mijn tas met laptop en portemonnee is meegenomen.'

Niet de eerste keer

Het is niet voor het eerst dat dit gebeurt. Het lijkt erop dat de dief of dieven inderdaad toeslaan als ouders hun kind wegbrengen of ophalen naar een van de drie scholen aan de Willem Witsenstraat, of de kinderopvang in de Titiaanstraat. De Amsterdamse Montessorischool heeft ouders via een mail op de hoogte gebracht van de diefstallen en wijst hen erop geen spullen in de auto te laten liggen.

Ook een vader van een kind daar op school werd in januari op een soortgelijke manier beroofd. 'Ik was een paar minuten weg, en toen ik terugkwam bij mijn auto zag ik dat de ruit was ingeslagen en mijn tas was gejat. Ik ben achter het stuur gaan zitten, op het glas, en heb nog geprobeerd te achterhalen waar de dief naartoe was gevlucht, maar tevergeefs.'

'Als er niets in ligt, kan er ook niets gestolen worden'

Volgens de vader heeft de politie niet veel aandacht besteed aan het oplossen van deze diefstal. Een woordvoerder laat weten de zaak wel serieus op te nemen. 'Het is niet de eerste keer dat dit hier gebeurt en de zaak heeft de aandacht van de wijkagent. We onderzoeken de aangifte van afgelopen vrijdag.

'We willen mensen ook alerter maken: zorg ervoor dat er geen waardevolle spullen in de auto blijven liggen. De gelegenheid maakt vaak de dief. Als er niets in ligt, kan er ook niets gestolen worden', aldus de woordvoerder.