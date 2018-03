Waldy Hoort Stemmen in de Grachtengordel West: 'Weleens goed dat anderen de stad besturen'

In het programma Waldy Hoort Stemmen peilt presentator Waldy van Geenen in verschillende buurten wat de mensen gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze keer is dat in de buurt Grachtengordel West.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, vier jaar geleden, veranderde het gebied in een D66-bolwerk. Maar liefst 38 procent van de mensen stemde toen op de sociaal-liberalen. Bij de landelijke verkiezingen vorig jaar zakte dat percentage in: nog maar 26 procent van de bewoners stemde toen D66.

Lees ook: Waldy Hoort Stemmen in Tuindorp Oostzaan: 'Woning verkocht en voor 1650 euro verhuurd'

'Een andere kijk'

Toch treft presentator Waldy van Geenen twee PvdA-stemmers die zelfs lid zijn van de partij. Klaas Koornstra (75) was jaren geleden kort gemeenteraadslid in de PvdA van Jan Schaefer: 'Een legendarische banketbakker', zegt hij met een glimlach over Schaefer. Dat de PvdA de afgelopen vier jaar in de oppositie zat is volgens Koornstra helemaal niet verkeerd. 'Als je zo lang aan de macht geweest bent, dan is het weleens goed dat ook eens andere mensen de stad regeren. Een wat andere kijk erop.'

Lees ook: Waldy Hoort Stemmen in Geuzenveld: 'Fijn dat DENK zegt wat ik wil zeggen'

De peilingen voorspellen opnieuw een flink verlies voor de PvdA en daar maakt Koornstra zich best zorgen over. Ook hij ziet dat de partij veel van haar traditionele achterban is verloren. De zichtbaarheid van lijsttrekker Marjolein Moorman kan beter, zo vindt hij. 'Behalve van wat ik lees in Het Parool is dat voor mij een redelijk onbekend iemand. Dat geldt voor meer mensen op die lijst.'

'Ben je gek geworden'

Ook Roeicoach Coen Eggenkamp is lid van de partij en gaat PvdA stemmen. 'Als één van de weinigen jongeren nog denk ik.' Eggenkamp is roeicoach bij een studentenvereniging en als hij daar vertelt dat hij PvdA-lid is, dan is het antwoord: 'Ben je gek geworden'.

Lees ook: Waldy Hoort Stemmen in de Apollobuurt: 'Wat je ook stemt, er komt toch geen donder van terecht'

Ook hij denkt dat het prima is geweest dat andere partijen de stad bestuurd hebben de afgelopen jaren. Toch heeft hij ook kritiek op de druktemaatregelen die er kwamen. 'Deze route die hier langs mijn huis loopt, dat is precies de route tussen de Dam en het Anne Frankhuis, dus dat is precies waar alle toeristen langslopen. Ik woon hier zeven jaar en sinds ik hier woon is het ieder jaar erger geworden met toeristen.'

Lees ook: Waldy Hoort Stemmen in Bijlmer Centrum: 'Er moet woonruimte komen voor jongeren'

'Marginaal partijtje'

Ondanks de slechte peilingen hoopt hij toch op een gunstige uitslag. En als het allemaal niet lukt: 'Dan worden we maar een marginaal partijtje, ook prima. Ik blijf PvdA stemmen'.

Lees ook: Waldy Hoort Stemmen in de Indische buurt: 'Het mag nog wel iets socialer'