GroenLinks versus D66: 'Groene vliegtuigen bestaan niet'

Nog maar één dag te gaan tot de verkiezingen. Zowel GroenLinks als D66 maken nog kans om de grootste partij te worden, althans, als we de peilingen geloven. Hoe denken de lijsttrekkers van deze partijen over wonen, Schiphol en Tim uit Temptation Island?

Tijd om de twee voor een laatste keer tegenover elkaar te zetten en te kijken waar zij voor staan. Zo hoopt de 43-jarige Rutger Groot Wassink (GroenLinks) op een autovrije binnenstad. 'Meer bomen in plaats van blikken', is zijn standpunt.

Zijn 32-jarige opponent Reinier van Dantzig (D66) is het daar al meteen mee oneens. Hoewel hij beaamt dat 'de auto in de binnenstad echt zijn langste tijd heeft gehad', is de lijsttrekker van mening dat het centrum wel bereikbaar moet blijven voor ondernemers en bewoners.

'Schiphol is grote vervuiler'

Ook over Schiphol verschillen beide mannen van mening. Groot Wassink ziet de luchthaven vooral als 'een grote vervuiler die zeker niet verder moet groeien'. Van Dantzig weerlegt dat door de te zeggen dat 'krimp echt de verkeerde weg is'.

Volgens de D66'er moet de groei wel innovatief en duurzaam zijn, maar zijn tegenstander helpt hem graag van dat ideaal af. 'Groene vliegtuigen bestaan gewoon niet.'

'Overal in de stad wonen'

Een groot meningsverschil tussen de politici blijft bestaan over het onderwerp wonen. Van Dantzig mikt op meer middenhuur, waarbij hij woningen van corporaties ook beschikbaar wil maken voor middeninkomens. 'Ongeacht je inkomen moet je in de hele stad kunnen wonen.'

Groot Wassink vindt daarentegen dat Amsterdam weliswaar meer middenhuur moet krijgen, maar 'dat je geen bevolkingsgroepen tegenover elkaar moet zetten'.

Dan een onderwerp dat sommige Amsterdammers misschien nog wel meer bezighoudt dan de verkiezingen: Temptation Island. Van Dantzig blijkt zijn huiswerk goed te hebben gedaan.

Op de vraag of Tim in het programma nooit vreemd had mogen gaan, stelt de D66'er dat Tim door zijn deelname twee weken 'de dure plicht had om dat niet te doen'. Groot Wassink heeft daarentegen geen idee waar het over gaat. 'Potverdorie, je hebt te lang campagne gevoerd', concludeert zijn opponent.