Dankzij Tjebbe kunnen veel Amsterdammers morgen stemmen

Morgen is het zover: de gemeenteraadsverkiezingen. Dan komt er - voorlopig - een einde aan alle verkiezingsgekte en keuzestress. Maar voordat we met het rode potlood aan de slag mogen, moeten eerst alle stemhokjes worden opgebouwd en klaargemaakt voor gebruik.

In de Vredeskerk was Tjebbe Meijnen vandaag verantwoordelijk voor het opbouwen van het stembureau. Hij doet dit werk al tien jaar. 'Ik wil iedereen de mogelijkheid geven om te stemmen', zegt hij trots. 'En het is nog nooit niet gelukt om een stembureau op tijd op te bouwen. Het is altijd leuk om het voor elkaar te krijgen.'

Het opbouwen van de stemhokjes moet op één dag gebeuren, dus er is enige druk. 'Het zijn 560 stemlokalen. Dat wordt even doorpakken. We hebben vandaag nog 37 adressen te gaan.' Een aantal van die locaties zijn heel bijzonder. 'We gaan zo naar de A'DAM Toren. Maar er zijn nog heel veel leuke locaties.'

Bijzondere locaties

Ook in de Molen van Sloten of het Krasnapolski Hotel kan morgen worden gestemd. Wat de verkiezingen extra bijzonder maakt, is dat we maar liefst drie keer een stem moeten uitbrengen. Want naast de gemeenteraadsverkiezingen kan er morgen worden gestemd voor de stadsdeelcomissies en het referendum over de aftapwet.