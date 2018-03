Olcay Gulsen's 'levenswerk' SuperTrash vraagt faillissement aan: 'Zwarte dag'

Modeontwerper en Wie is de Mol-deelnemer Olcay Gulsen heeft vandaag het faillissement voor haar modemerk SuperTrash aangevraagd. Pas een paar weken geleden maakte ze bekend een stapje terug te doen om zich meer te kunnen richten op haar tv-carrière.

In het programma RTL Boulevard vertelt Gulsen dat ze om 7 uur vanochtend uit bed werd gebeld om haar handtekening onder het faillissement te zetten. 'De aandeelhouders hebben besloten om niet verder te gaan met de organisatie. Dat is natuurlijk heel pijnlijk, want het is mijn levenswerk, maar het is vooral heel pijnlijk voor alle mensen die betrokken zijn.'

150 gezinnen in onzekerheid

Er werken 150 mensen bij SuperTrash die nu in onzekerheid zitten. 'Dat gaat om 150 gezinnen. Het is wel een zwarte dag voor mij.' Gulsen vertelt dat ze vier weken geleden een stap terug deed omdat ze inzag dat ze niet de beste CEO was voor haar bedrijf. 'Ik ben een goede ondernemer, ben creatief, heb goede ideeën, maar ik ben niet de beste continuïteitsmanager.'

Daarom droeg ze het stokje over aan een ander. 'Maar dit had ik vier weken geleden niet gedacht. Ik wist dat het slecht ging, maar ik had gehoopt dat SuperTrash over zijn dieptepunt heen was.'

SuperOlcay

Gulsen bracht deze maand nog een boek uit, SuperOlcay, over 'Hoe je met lef van niets naar de top komt'. In het boek beschrijft ze zichzelf als een girloss en deelt ze tips 'zodat jij tijdens het volgende zakendiner misschien wel tegenover haar zit'.