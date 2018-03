'Brandweer gaf vier miljoen euro aan extraatjes voor personeel uit'

Personeel van de Amsterdamse brandweer heeft de afgelopen jaren tegen de regels in vele extraatjes gekregen. Het zou bij elkaar gaan om zo'n vier miljoen euro aan onrechtmatige betalingen.

Dat meldt het Algemeen Dagblad op basis van een onderzoeksrapport van Forensisch Onderzoeksbureau Integis. Boosdoener lijkt de 'foute bedrijfscultuur' te zijn bij de brandweer, zoals een vroegpensioen die royaal werd misbruikt. Ook de Ondernemingsraad heeft onverdiend extraatjes gekregen in de vorm van toelagen.

De regelingen zijn inmiddels gestopt, meldt de krant, maar dat heeft zo'n tien jaar geduurd. De uitgekeerde bedragen á la 3,9 miljoen euro kunnen ook niet meer teruggevraagd worden.

Burgemeester Bas Eenhoorn meldt aan de krant 'verbijsterd en verontwaardigd' te zijn. 'Dit had nooit mogen gebeuren. We zien het als de uitwassen van een gesloten familiecultuur. Als die er niet was geweest, was dit veel eerder aan het licht gekomen.'