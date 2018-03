Vijf woningen ontruimd vanwege nachtelijke brand Amstelveen

In een woning aan de Koen van Oosterwijklaan in Amstelveen is vannacht brand uitgebroken. Liefst vijf woningen moesten ontruimd worden vanwege het vuur.

Dat gebeurde rond 02.00 uur. De brand, die zich voornamelijk via het dak verspreidde, was moeilijk te blussen. De brandhaard werd namelijk niet meteen gevonden. Daarom werd het hele blok van vijf woningen ontruimd.

De ambulance moest er aan te pas komen om twee gewonden te behandelen en vervolgens naar het ziekenhuis te brengen. Zij hadden rook ingeademd.

De schade bleef beperkt tot de woning waar de brand begon. De buren konden dezelfde nacht terugkeren.