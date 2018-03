Zeker een jaar vertraging voor Bowie-musical in DeLaMar

De gelauwerde musical 'Lazarus' van David Bowie komt in ieder geval dit jaar niet naar het DeLaMar-theater. De productie moet nog even de ijskast in, omdat musical 'Was getekend: Annie M.G. Schmidt' (180.000 verkochte kaarten) zo'n onverwacht grote hit is.

De musical - onder leiding van de originele regisseur Ivo van Hove - zou komend seizoen te zien zijn, maar is nu een jaartje uitgesteld. Daarnaast wordt ook de grote zaal van het theater verbouwd, er komt nog een aantal stoelen bij. Ook gunstig voor de productie, meldt De Volkskrant.

Lazarus is één van de laatste producties van wijlen David Bowie. De muzikant stierf vlak na het afronden van de muziek van de musical.