Ivens (SP) stemt blanco voor stadsdeelcommissie: 'Ik kwam er niet uit'

Laurens Ivens heeft een spannende dag voor de boeg. De lijsttrekker van de SP bracht vanochtend zijn stem uit. Opvallend detail: hij stemde niet voor zichzelf, en stemde ook blanco voor de stadsdeelcommissie.

Ivens bezocht het stembureau met zijn vrouw en kinderen. Zijn partner stemt overigens wel met volle overtuiging op haar man. 'Hoe hij zich de afgelopen vier jaar als wethouder voor Wonen heeft ingezet, echt heel goed. Ik gun het hem en de stad heel erg.'

Blanco

Ivens stemt tegen de sleepwet, stemt op een onbekend kandidaat-raadslid van de SP en stemt - opvallend genoeg - blanco voor de bestuurscommissie. 'Ik heb blanco gestemd, ja. Ik kwam er gewoon niet uit. Mijn partij doet ook niet mee. Ik heb mij wel een beetje verdiept, maar ik kwam niet iemand tegen die naast de mooie praatjes, ook echt iets ging doen. Ik ben niet op zoek naar mensen die beloftes doen, maar die zich enthousiasmeren en het ook echt doen.'

Ivens verwacht dat de SP 'wat gaat herstellen'. 'We hebben vorig jaar niet echt een beste uitslag gehad hier in Amsterdam. Maar we krijgen heel veel positieve geluiden de laatste tijd. De stad moet een stukje socialer, dus ik verwacht veel stemmers uit de stad.'