13-jarige Amsterdammer verdacht van 'hondsbrutale' en gewelddadige overvallen

Een 13-jarige Amsterdammer is afgelopen week aangehouden op verdenking van het plegen van meerdere gewapende overvallen. De jongen werkte samen met drie anderen, in de leeftijd van 13 tot 16 jaar.

Het gaat in totaal om vijf overvallen. Bij drie van de delicten - die vooral plaatsvonden bij avondwinkels en tankstations - werd een vuurwapen gebruikt. De jongens maakten vooral geld en sigaretten buit.

Bij een snackbar in Oostzaan werden naast het aanwezig personeel, ook de klanten bedreigd. Een kind was ook aanwezig in de zaak. Volgens de politie zijn de emotionele gevolgen voor alle betrokkenen groot.

De recherche kon na onderzoek vier verdachten aangehouden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten, aldus de politie.