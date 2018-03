Amsterdammers hebben het meest te kiezen, maar blijven vaker thuis

Van alle gemeenten in Nederland, doen in Amsterdam de meeste partijen mee. Op het stembiljet staan 28 verschillende partijen. In Rotterdam en Den Haag zijn dat 20 partijen. Het landelijk gemiddelde ligt op 8,29 partijen.

Naast de bekende landelijke partijen, kan in Amsterdam gestemd worden op noviteiten als U-buntu Connected Front, QUEER, Carryonthemove, de Anti-Scooter Partij en Samen Alle Mensen Eén Nederland.

Forum voor Democratie en DENK doen voor het eerst mee in Amsterdam. Dat geldt ook voor de SGP, waar - heel modern - een vrouw de lijst aanvoert.

In het hele land dingen 2777 partijen mee naar 7981 zetels, verdeeld over 335 gemeenten.

Amsterdammers stemmen minder

Dat er veel te kiezen is, wil niet zeggen dat er veel gestemd wordt. Het opkomstpercentage van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was slechts 48,7 procent. In de rest van het land brengt gemiddeld 53,8 procent van de stemgerechtigden hun stem uit. Om 14.00 uur wordt een prognose van de opkomst bekend gemaakt.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar was de opkomst ook lager dan het landelijk gemiddelde. Toen maakte 78,9 procent van de stemgerechtigde Amsterdammers de gang naar het stembureau. Het landelijk gemiddelde was toen 81,4 procent.

Volgens Lodewijk Asscher, die de gemeenteraadsverkiezingen twee keer als Amsterdamse PvdA-lijsttrekker meemaakte, is het een zenuwslopende gebeurtenis. 'Het is zo spannend of mensen die aardig hebben gereageerd, een duim opstaken, ook echt gaan stemmen'.