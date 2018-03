Beschoten vastgoedhandelaar Minervabuurt moet pand verlaten op last van gemeente

Vastgoedontwikkelaar COD heeft haar bedrijfspand aan de Michelangelostraat voorlopig moeten verlaten. Het pand is op last van waarnemend burgemeester Van Aartsen vandaag voor onbepaalde tijd gesloten.

Ruim een week werd het bedrijfspand in de nacht beschoten. In de ramen van het gebouw zaten meerdere kogelgaten. De vastgoedontwikkelaar zelf denkt dat de schietpartij voortkomt uit een zakelijk conflict. Omdat het pand in een woonwijk ligt heeft de burgemeester besloten het pand per direct te sluiten.

'De wereld op zijn kop'

Mede-eigenaar Winno Pleijsier zegt het vervelend te vinden dat het kantoor moest verhuizen. 'Tijdelijke verhuizing van het kantoor draagt niet bij aan het gevoel van rechtvaardigheid, waarbij de onderneming en haar medewerkers reeds gedupeerden zijn. Dit is de wereld op zijn kop eigenlijk.'

Het is nog niet duidelijk of het pand na de sluiting weer open mag. Burgemeester Van Aartsen kondigde een maand geleden aan meer aan maatwerk te willen doen rond het sluitingsbeleid van de gemeente. Zo mocht de onlangs beschoten Suzy Wong Lounge al na een maand haar deuren weer openen. Voorheen was dat vaak pas na drie maanden.