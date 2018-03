Opkomstpercentage om 18.00 uur op 35%: flink hoger dan in 2014

Zo'n 35% procent van de kiesgerechtigde inwoners heeft rond 18.00 uur z'n stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit laat de gemeente weten.

Bij de vorige verkiezingen in 2014 had 27.5% procent rond dit tijdstip een stem uitgebracht. Om 14.00 lag dit percentage nog op 19%, ook flink hoger dan de jaren ervoor.

Kiezers hebben nog tot 21.00 uur om hun stem uit te brengen. Voor de laatste keer goed om te weten: voor het referendum en de gemeenteraadsverkiezing kan men overal in de stad stemmen, in welk stembureau dan ook. Voor de bestuurscommissieverkiezing geldt wel een strikter beleid rondom stemmen: dat mag alleen bij een bureau in het eigen woongebied.

Dit is voorlopig de laatste update vanuit de gemeente over de opkomst. De eindstand wordt later vannacht gepubliceerd.

