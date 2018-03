Ajacied Rolf Leeser (1929-2018) vooral bekend door zijn logo-ontwerp

Oud-Ajacied Rolf Leeser is op 88-jarige leeftijd overleden. Leeser speelde tussen 1948 en 1954 34 wedstrijden in het rood-wit maar werd vooral bekend door zijn ontwerp van het huidige Ajax-logo.

In die 34 wedstrijden kwam Leeser tot zes doelpunten. Hij had veel meer wedstrijden kunnen spelen, schrijft Ajax op zijn website vandaag, maar koos voor de veel lucratievere modebranche. Die amateurvoetballers verdienden destijds in zijn ogen veel te weinig.

Na zijn actieve carrière bleef Leeser betrokken bij Ajax, zo was hij jarenlang lid van de ledenraad. Zijn meest in het oog springende wapenfeit voor Ajax kwam pas in de jaren 90. Leeser is namelijk mede verantwoordelijk voor de elf lijnen die nu het Ajax-logo vormen. Later had hij ook nog inbreng in het nieuwe logo voor Bayern München, Borussia Dortmund en Vfb Stuttgart.

Zijn nieuwe logo is nog altijd een doorn in het oog van veel Ajacieden. Toen er fanatiek campagne werd gevoerd voor het oude logo, dacht Leeser daar het zijne over. 'Dit kan in 2014 niet meer!', zei hij tegen AT5's Dit is mijn Club.

'En dat heb ik dan toevallig dertig jaar eerder al gezien. En het spijt me verschrikkelijk, maar dit kan niet meer. Dit lettertype bestaat niet.'