Oproep aan D66'ers: 'Toon niet te veel emotie bij tegenvallende resultaten'

Verschillende partijleden van D66 hebben vandaag een opvallend Whatsappje gekregen. De leden moeten niet te veel emotie tonen als de verkiezingsuitslag tegenvalt.

Dit meldt Het Parool woensdag. 'Belangrijkste voor vanavond is dat we geen pijn/emotie laten zien bij wat minder zetels dan in 2014, in veel gevallen zal het nog steeds de 1 of 2 na beste uitslag ooit zijn', citeert de krant uit het bericht dat eigenlijk bedoeld was voor intern gebruik.



Het belooft, als de peilingen kloppen, geen leuke avond te worden voor D66 in Amsterdam. Volgens de laatste peiling verliest de partij van voorman Reinier van Dantzig zes zetels en moet het GroenLinks voor zich dulden als grootste partij van de stad.



Mocht die peiling vanavond uitkomen, moeten partijleden volgens de Whatsapp 'optimisme uitstralen', dat zou 'helpen bij de onderhandelingen, met winnaars moet men meer rekening houden.'



Het is niet voor het eerst dat D66'ers instructies krijgen over hoe zich te gedragen. Eind vorig jaar moesten Amsterdamse D66'ers nog 'positief reageren' op het verschijnen van het regeerakkoord.