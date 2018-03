Exitpoll NOS: GroenLinks de grootste in Amsterdam

Volgens de exitpoll van de NOS wordt GroenLinks de grootste partij van Amsterdam.

Hiermee laat de partij van voorman Rutger Groot Wassink D66 achter zich. Beide partijen waren de laatste weken verwikkeld in een nek-aan-nekrace om de grootste partij te worden in de Amsterdamse raad.



Volgens de exitpoll mag GroenLinks rekenen op 11 zetels in de raad. D66 volgt met 9 zetels. De VVD zou blijven steken op 6, de PvdA halveert naar 5 zetels. Ook de SP verliest flink en gaat van 6 naar 3 zetels. De Partij voor de Dieren stijgt van 1, naar 3 zetels.



Nieuwkomers Denk en FvD mogen rekenen op respectievelijk 3 en 2 zetels. De Partij voor de Ouderen, het CDA en Bij1 krijgen elk 1 zetel.



