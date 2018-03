UPDATE: GroenLinks ook de grootste in voorlopige uitslag

Ook in de eerste voorlopige uitslag van de gemeente lijkt GroenLinks de grootste partij van de stad te worden.

GroenLinks kan, net als in de exitpoll van de NOS, rekenen op 11 zetels en wordt hiermee de grootste. D66 verliest flink en komt uit op 9 zetels. Dat blijkt uit de eerste voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, zojuist bekend gemaakt door Bureau OIS.



Qua nieuwe partijen is het spannend op hoeveel zetels de (waarschijnlijk) drie nieuwkomers uitkomen. DENK koerst op 3 zetels, FvD ook en Bij1 lijkt een zetel te bemachtigen.



De PvdA levert in de eerste uitslag nog wat meer in dan in de exitpoll van de NOS. De partij van Marjolein Moorman stevent af op 4 zetels. De VVD wint één zetel en komt uit op 7.



UPDATE 23.45 uur

Bureau OIS komt met een tweede, voorlopige, uitslag op basis van een derde van de stemmen. In deze uitslag blijft GroenLinks staan op 11 zetels, D66 zakt naar 8 en de VVD blijft steken op 6. De PvdA zakt naar 5, de SP naar 4 en de PvdO komt uit op 1. DENK en FvD debuteren met 3 zetels en de Christenunie en Bij1 komen nét tekort voor een zetel. De Partij voor de Dieren stijgt flink naar 3 zetels en het CDA behoudt 1 zetel.



Deze uitslag is nog niet definitief. Omdat maar een deel van de stemmen is geteld kunnen partijen die bijvoorbeeld sterk zijn vertegenwoordigd in een bepaald deel van de stad nog stijgen of dalen.

199 stembureaus geteld: Forum voor Democratie nu op 3 zetels, de SP toch op 4 https://t.co/yYiLSDfspM pic.twitter.com/OtbEGT1azc — AT5 (@AT5) March 21, 2018

Later meer. Het laatste nieuws lees je ook in ons liveblog.