GroenLinks-voorman Rutger Groot Wassink: 'Nu al een geweldige dag'

Met, waarschijnlijk,11 zetels mag het GroenLinks van Rutger Groot Wassink zich vanaf morgen de grootste partij van de stad noemen. 'We zullen niet weglopen voor onze verantwoordelijkheden.'

Met een gebalde vuist in de lucht toonde Groot Wassink zich voor zijn achterban de winnaar van de avond. 'Het is nu al een geweldige avond', stelde hij. 'We zijn de grootste in Amsterdam én in Utrecht.'



Voor de camera van AT5 stelt de lijsttrekker 'niet weg te willen lopen voor de verantwoordelijkheid die hoort bij het zijn van de grootste partij.' Vooruitlopend op een eventuele formatie wil Groot Wassink 'radicaal vergroenen, de ongelijkheid bestrijden en de stad verbinden.'



