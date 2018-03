Partij voor de Dieren stevent af op forse winst: 'Winst voor een groener Amsterdam'

De Partij voor de Dieren mag waarschijnlijk rekenen op een forse winst. De partij van voorman Johnas van Lammeren stijgt, naar het zich laat aanzien, van 1 naar 3 zetels in de Raad.

'Het ziet er gunstig uit', stelt Van Lammeren. 'Het is winst voor groen, winst voor GroenLinks en voor ons. Dat betekent dat we serieuzer met groen om gaan in deze stad. Dat is een mooi resultaat.'



Marianne Thieme, landelijk lijsttrekker van de dierenpartij, ziet een landelijke trend. 'In de Kamer verdubbelden we vorig jaar en je ziet nu in veel gemeente dan we ineens van niks, naar een paar zetels gaan. Wij zijn het groene anker.'