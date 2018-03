PvdA halveert in Amsterdam: 'Dat is natuurlijk niet leuk'

De PvdA verliest, naar het zich laat aanzien, de helft van z'n zetels in de gemeenteraad. 'Dat is natuurlijk niet leuk', vertelt PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman.

'We zagen deze uitslag in eerdere peiling wel aankomen', vervolgt Moorman. 'Procentueel gezien hebben we het beter gedaan dan tijdens de Tweede Kamer-verkiezingen van vorig jaar. Maar de winnaars van deze avond, GroenLinks, DENK, Bij1, dat kost de PvdA gewoon zetels.'



Of er voor de PvdA alsnog een rol in het College is weggelegd weet Moorman nog niet. 'Het initiatief ligt écht bij GroenLinks.'