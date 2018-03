Van Dantzig (D66) 'gingen voor goud, maar het werd zilver'

D66 is niet langer de grootste partij van Amsterdam. De democraten zakken naar 8 of 9 zetels en moeten het GroenLinks van Rutger Groot Wassink, die waarschijnlijk op 11 zetels uitkomt, voor zich dulden.

'We gingen voor goud, maar het is zilver geworden. Dus enige bescheidenheid past vanavond', aldus lijsttrekker Reinier van Dantzig. 'Er past een compliment voor GroenLinks in deze avond.'



'Wij hebben er nooit een geheim van gemaakt dat we veel idealen delen', vervolgt Van Dantzig over GroenLinks. 'Er zijn veel partijen bij gekomen, we zijn trots op het feit dat we ons op één na beste resultaat ooit hebben neergezet.'