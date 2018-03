Voorlopige uitslag: 12 partijen in de raad met 'slechts' 10 zetels voor winnaar GroenLinks

De voorlopige einduitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam toont een behoorlijk versplinterd politiek landschap. Tot nu toe is 69% van de stemmen geteld. Maar liefst twaalf politieke partijen lijken hun opwachting te kunnen gaan maken in de raad.

In de laatste voorlopige uitslag die waarnemend burgemeester Van Aartsten woensdag ver na middernacht bekend maakte is GroenLinks de grootste partij van de stad met 10 zetels. Nog nooit had de grootste partij in de gemeenteraad minder dan 12 zetels. D66 volgt op 8 zetels (had er 14), de VVD blijft steken op 6 zetels, evenveel als de liberalen nu hebben.



De PvdA en de SP (5 en 3 zetels) leveren net als D66 stevig in. De Partij voor de Dieren wint juist fors en stijgt van 1 naar 3 zetels. Het CDA en de Partij voor de Ouderen handhaven zich met 1 zetel.



Opvallend is het grote aantal nieuwkomers in de raad. DENK komt uit op 3 zetels, net als Forum voor Democratie. Bij1 lijkt ook op 1 zetel af stevenen net als de ChristenUnie. De definitieve uitslag volgt morgen.



Opkomst

De voorlopige opkomst ligt, met 50%, toch net iets lager dan in 2014. Eerdere opkomstpercentages voorspelden juist een hogere opkomst dan tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen.