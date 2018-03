Nog geen duidelijkheid over uitkomst referendum inlichtingenwet

De uitslag van het raadgevend referendum over de nieuwe inlichtingenwet, beter bekend als de 'sleepwet', laat nog even op zich wachten. De uitslag is woensdagnacht 'too close to call'

Voor- en tegenstanders liggen zó dicht bij elkaar, dat er geen duidelijke voor- of tegenstem is te benoemen. Dat laat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken weten. 'Donderdag zijn er meer stemmen geteld en kunnen we op basis van deze voorlopige uitslag er meer over zeggen', aldus Ollongren.

Landelijk was, na het tellen van bijna 20 procent van de stemmen, iets meer dan 46 procent voor de wet en 50 procent tegen, aldus cijfers van het ANP. De exitpoll van Ipsos/NOS liet een nek-aan-nekrace zien van 48 procent tegen en 49 procent voor.



Amsterdam

In Amsterdam liet de voorlopige uitslag een heel ander beeld zien. 63% van de Amsterdammers stemde tégen de nieuwe wet. 32% is voor en 5% stemde blanco.