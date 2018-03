Weesp spreekt zich uit vóór fusie met Amsterdam: 'Ik ben enorm blij'

In Amsterdam kon je woensdag stemmen voor de Gemeenteraad, bestuurscommissies én het sleepwet-referendum. Inwoners van Weesp hadden een andere gewichtige keuze te maken.

De Weespers mochten in een referendum namelijk aangeven of ze een (ambtelijke) fusie met Amsterdam óf de gemeente Gooise Meren wilden. De gemeenteraad van het stadje onder Muiden was al voor een fusie met Amsterdam. En gisteravond bleek het merendeel van de bevolking deze koers te steunen. 57,4 procent van van kiezers koos voor een fusie met Amsterdam. Gooise Meren kreeg de voorkeur van 42,6 procent van de Weespers.



'We gaan op de banken', stelt pro-Amsterdam-stemmer Christian. 'Het is een hele duidelijke overwinning waar niks op valt af te dingen. Ik ben enorm blij, echt geweldig.'