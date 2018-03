Aanrijding tussen veegwagen en bus: vijf lichtgewonden

Op het Victorieplein in de Rivierenbuurt in Zuid is vanochtend een aanrijding geweest tussen een GVB-bus en een veegwagen. Er zijn vijf mensen lichtgewond geraakt.

De bus zat volgens een politiewoordvoorder aardig vol, het ongeluk gebeurde middenin de ochtendspits, rond 8.00 uur. Passagiers werden volgens getuigen door de bus geslingerd. Vier van die passagiers hadden glas in het gezicht gekregen. Ook de chauffeur van de veegwagen raakte lichtgewond.

Uiteindelijk kon iedereen ter plekke worden behandeld en hoefde er niemand naar het ziekenhuis te worden vervoerd. Inmiddels is de plek van het ongeluk weer vrijgegeven.

Tram 4 reed korte tijd niet verder dan Victorieplein. Tram 12 werd omgeleid via de Van Woustraat.