Ongeval met bus op Victorieplein: tramverkeer belemmerd

Door een ongeluk op het Victorieplein in de Rivierenbuurt in Zuid is het tramverkeer gedeeltelijk belemmerd.

Volgens getuigen zou er een ongeluk met een bus gebeurd zijn. De bus zou een noodstop hebben moeten maken waardoor passagiers door de bus geslingerd werden.

Tram 4 rijdt niet verder dan Victorieplein en je kan dus tijdelijk niet met de tram bij station RAI komen.