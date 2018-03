Informateur Van Poelgeest: vertrouwd met links activisme én de PvdA

Oud-wethouder Maarten van Poelgeest wordt informateur. Hem wacht de zware taak om een coalitie te smeden in een versplinterd politiek landschap. Wie is hij?

In GroenLinks-gelederen zal de naam 'Van Poelgeest' zeker belletjes doen rinkelen, maar anno 2018 is de faam van zijn vrouw, Kathalijne Buitenweg, groter. Als landelijke nummer twee heeft zij minder dan een jaar geleden behoorlijk wat ervaring opgedaan aan de formatietafel - zij het in een wat andere positie.

Voordat Buitenweg in maart vorig jaar de Tweede Kamer betrad, stond vooral de andere helft van het echtpaar in de schijnwerpers. Eerst is Van Poelgeest een gezicht in de landelijke politiek, maar in 1998 wordt hij raadslid in Amsterdam.

Samenwerking met PvdA

Drie jaar later, in 2001, wordt hij fractievoorzitter van zijn partij. Na de verkiezingen van 2006 smeedt Van Poelgeest een coalitie met toenmalig PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher. Van Poelgeest neemt plaats in het College als wethouder Ruimtelijke Ordening, tot hij afzwaait in 2013.

In een tijd van crisis zette wethouder Van Poelgeest een streep door bouwplannen: plannen voor 30 duizend woningen en 2,5 miljoen vierkante meter kantoorruimte, verdwijnen in de prullenbak.

'Te kraak'

Voor leegstaande kantoorpanden wilde de wethouder een nieuwe bestemming vinden, bijvoorbeeld door een cultuurbestemming te vinden, of door omvorming tot studentenwoningen. Van Poelgeest klom in 2010 zelf op zo'n afgedankt gebouw bij Sloterdijk en hing er een spandoek op: 'Te kraak'.

De wethouder zei dat het pand al jaren leegstond, maar andere invulling voor het gebouw werd tegengehouden door aandeelhouders. 'Ik wil aan de kaak stellen dat beleggingsmaatschappijen weigeren hun bezit af te waarderen', zei Van Poelgeest in 2010 tegen Het Parool. Van collega-politici klonk hoon, omdat hij zo kraakactivisten zou aanmoedigen. CDA en VVD kwalificeerden de actie als 'oproepen tot een misdrijf'.

In bijna acht jaar wethouderschap lukte het toch om ruim 90.000 vierkante meter kantoorruimte om te toveren tot een thuishaven voor kunstenaars en ambachtslieden.

Activisme of pragmatisme?

Activisme is Van Poelgeest niet vreemd, ook als voorzitter van studentenvakbond LSVB, in de tijd voordat hij bij GroenLinks actief werd. Maar door de jaren heen, en vooral als wethouder, matigt hij.

'We hebben het conflict niet gezocht, we sloten deals. Niet altijd in de volle openbaarheid, want dan krijg je winnaars en verliezers en dat wilden we voorkomen', aldus Van Poelgeest in een afscheidsinterview met de Volkskrant.

