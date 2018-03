Druk Paasweekend op komst: gemeente neemt maatregelen

Nog ruim een week voordat het Pasen is. Zoals ieder jaar wordt er veel drukte verwacht in de stad en daarom kondigt de gemeente nu al de nodige maatregelen aan.

De drukte begint vaak al op Witte Donderdag 29 maart en loopt tot en met maandag 2 april, Tweede Paasdag door. Vooral in het Wallengebied beloofd het druk te worden. Daarom komen er daar hosts van de gemeente te staan die ervoor moeten zorgen dat al die dagjesmensen een beetje doorlopen. Ze worden ook geadviseerd een bepaalde route te lopen.

Met OV of via P+R

De gemeente adviseert nu al om vooral met het OV naar de stad te komen en de auto te laten staan. Als je toch met de auto komt, kun je hem kwijt op één van de acht P+R's in de stad. Daar is de auto voor een laag bedrag te parkeren aan de rand van de stad en kun je met het OV verder de stad in. Er zullen rond de stad ook informatieborden over de actuele status van alle P+R's komen.

Pontjes en trams

Om al deze mensen te vervoeren zet GVB op Goede Vrijdag extra trams in op de lijnen 1, 2, 4, 5 en 9. De rest van het weekend geldt een weekenddienstregeling. Ook op de pontjes beloofd het druk te worden. Daarom komen er hekken te staan bij de kades en is er begeleiding om reizigers te helpen bij het in- en uitstappen.

Ook is onlangs het inrijverbod voor touringcars uitgebreid. Er komen stewards op de Prins Hendrikkade, het Rokin en het Museumplein om de touringcars de goede kant op te begeleiden.

Buurten buiten de binnenstad

En natuurlijk is er het spreidingsbeleid. Via social media gaat Amsterdam Marketing de regio en de buurten buiten de binnenstad promoten. Dit gaat de organisatie ook doen bij Centraal Station en op Schiphol door extra hosts in te zetten. Kortom, alles wordt uit de kast gehaald om het Paasweekend in goede banen te leiden.