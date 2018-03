Informateur Van Poelgeest begint vanmiddag met gesprekken: 'Wat een eer!'

'Wat een eer!', zegt Maarten van Poelgeest over zijn aanstelling als informateur. Vanmiddag maakt hij kennis met alle partijen. Waar hij precies aan tafel gaat zitten met de fractievoorzitters, is nog onduidelijk.

'Ik wist dat Rutger (Groot Wassink, red.) het een goed idee vond als ik informateur zou worden, maar anderen in de partij moeten die mening delen. Dat ze me het vertrouwen hebben gegeven, vind ik een hele verantwoordelijkheid'.

Terwijl GroenLinks met de fractie vergadert, is Van Poelgeest zijn gesprekken aan het inplannen met alle partijen die in de raad terecht zijn gekomen. Over de invulling van zijn nieuwe functie wil hij niet veel kwijt. 'Ik ga met iedereen praten. Een open gesprek. Ik heb geen voorkeur, ik ben alleen dienstbaar.' DENK en Forum voor Democratie werden eerder uitgesloten als mogelijke coalitiepartner van GroenLinks, maar ook zij kunnen vanmiddag aanschuiven. 'Zo hoort het ook'.

Snelle formatie

Volgens de oud-wethouder is het tempo van de formatie vooral aan de partijen. 'Als zij tempo willen maken, dan gebeurt dat ook', zegt hij. 'Maar als het aan mij ligt, dan wordt het aanstaande college natuurlijk snel gevormd'.

Meer dan vijftien jaar draaide Van Poelgeest zelf mee in de Amsterdamse politiek. Eerst als raadslid, toen als fractievoorzitter en van 2006 tot 2013 als wethouder Ruimelijke Ordening. Hij heeft zelf meerdere malen aan de andere kant van de tafel gezeten, maar wil ook daar weinig over kwijt.

Formateur Eberhard van der Laan

Ook niet toen Eberhard van der Laan zich in 2006 informateur mocht noemen. 'Het is een beetje appels met peren vergelijken. In 2006 zag de wereld er anders uit, niet op de laatste plaats omdat de PvdA toen twintig zetels had behaald'.

In de ogen van Van Poelgeest is een informateur ondergeschikt aan de partijen: 'zo heb ik het zelf ook altijd meegemaakt'. Maar de laatste informateur in Den Haag, Gerrit Zalm, dwong ijzeren discipline af van zijn gesprekspartners.

Kabinetsformatie

Tijdens die langste Kabinetsformatie ooit zat ook een goede bekende van Van Poelgeest aan tafel: zijn vrouw, Kathalijne Buitenweg. Als secondant van Jesse Klaver onderhandelde zij wekenlang voor de agenda van GroenLinks.

Die formatiepoging bleek onsuccesvol. Maar Van Poelgeest laat ook niets los over de keukentafelgesprekken die ontgetwijfeld volgden, en welke die een stempel drukken op zijn kersverse informateurschap.

Hij lacht: 'formeren is een proces waarbij je veel geduld moet hebben'. Kijk om 13.00 uur live naar AT5.nl, op tv en Facebook voor een interview met Maarten van Poelgeest.

