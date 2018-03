AMC neemt maatregelen na gesprongen waterleiding; nog een uur water

Aan de Karspeldreef in Zuidoost is een waterleiding gesprongen. Onder andere het AMC ondervindt problemen door de weggevallen waterdruk. Het ziekenhuis neemt maatregelen om het watergebruik te beperken.

Een woordvoerder laat weten dat de druk is weggevallen, maar dat er nog wel water is. Het AMC heeft intern een bericht uitgedaan om het niet-noodzakelijke watergebruik zoveel mogelijk te beperken. Volgens schattingen zou er nog voor een uur water beschikbaar zijn. 'Alle zeilen worden nu bijgezet om een oplossing te zoeken', laat een woordvoerder van het AMC weten. Andere omliggende bedrijven zouden momenteel geen water meer hebben.

Op een video is te zien dat een groot deel van de straat, de stoep en parkeerplaatsen onder water staan. Volgens de website van Waternet is er een drinkwaterleiding gesprongen. Hoe dit kan, is niet bekend.

Wel was er iets verderop, aan Heesterveld, een gaslek. Die is inmiddels gedicht. Het is onbekend of het gaslek iets met de gesprongen waterleiding te maken heeft.