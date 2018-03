Driekwart van Turks-Amsterdamse kiezers stemt op DENK

Bijna de helft van de Amsterdamse kiezers met Turkse wortels heeft gisteren een stem uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Uit cijfers van onderzoeksbureau OIS blijkt dat 47 procent van de Turkse Amsterdammers gestemd heeft en dat is fors meer dan de 37 procent van vier jaar geleden. De opkomst onder Marokkaanse Amsterdammers en Amsterdammers met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond is wel lager dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. 23 procent van de Marokkaanse Amsterdammers ging gisteren stemmen, tegen 26 procent vier jaar geleden. Bij Amsterdammers met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond was dat respectievelijk 25 en 27 procent.

PvdA grootst bij Surinamers en Antillianen

Volgens OIS heeft driekwart van de Turkse Amsterdammers op DENK gestemd. Onder Marokkaanse Amsterdammers deed DENK het met de helft van de stemmen ook erg goed. GroenLinks was nummer twee met 15 procent van de stemmen.

Onder Surinaamse en Antilliaanse Amsterdammers werd de PvdA de grootste met 19 procent van de stemmen. Bij1 van Sylvana Simons deed het bijna even goed.

Onderzoekers van OIS hebben gisteren op een aantal stemlocaties kiezers geteld en hen gevraagd om een enquête in te vullen. De cijfers zijn gebaseerd op tellingen onder ruim 2600 Amsterdammers.