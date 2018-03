Vermeende schutter in zaak Djordy Latumahina vrijgelaten

Eén van de mannen die verdacht werd van het doodschieten van de Amsterdamse dj Djordy Latumahina, Tony D., is per direct vrijgelaten. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs om hem voor moord te veroordelen.

De vonnissen in deze zaak zijn pas op 9 mei aanstaande. Toch kan Tony D. niet langer in voorlopige hechtenis worden gehouden, zo meldt de rechtbank.

Tegen Tony D. werd vorige week nog een celstraf van 30 jaar geëist door het Openbaar Ministerie (OM). De andere vermeende schutter, de 42-jarige Djurgen W., zit nog wel vast. Hij wordt ook verdacht van moord.

Verdachte Giovanni D., die 48 weken tegen zich heeft horen eisen, is ook op vrije voeten. Hij hoeft niet langer een enkelband te dragen.

Tony D. zou gelijkenissen tonen met de blanke, kale schutter, die op beelden werd vastgelegd. Ook zou hij voorafgaand aan de moord contact hebben gehad met andere verdachten van de moord, maar volgens D. had dat te maken met een softdrugshandel. D. (35) heeft altijd ontkend iets met de vergismoord op Latumahina te maken te hebben.