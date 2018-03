Bewoner lichtgewond na brand op woonboot Duivendrecht

Bij een brand op een woonboot in Duivendrecht is één iemand lichtgewond geraakt. Dat meldt de brandweer.

De brand ontstond op een woonboot aan de Joan Muyskenweg. Dit ligt in de buurt van metrostation Overamstel. Het metroverkeer heeft er kort hinder van ondervonden.

De bewoner van de woonboot is door ambulancepersoneel nagekeken. Hij had rook ingeademd. De brandweer is nog bezig met het blussen van de brand.