Waterballet Zuidoost: 'Het werd langzaam een smerig zooitje'

Aan de Karspeldreef in Zuidoost was een waterleiding gesprongen en dat betekende dat een groot deel van de straat, de stoep en parkeerplaatsen onder water stond. Volgens een woordvoerder van Waternet ging het om een gesprongen drinkwaterleiding.

En dat was even lastig voor het personeel van de bedrijven die daar staan. Tijdens de middagpauze hadden een aantal mensen toch wat moeite om van a naar b te komen. Gelukkig was een medewerker van Waternet bereidt een voorbijganger daarbij te helpen en nam hem daarom op de rug. 'Hele goede service.'

Armoedig zooitje

'We kunnen de toiletten niet doorspoelen, de kantine, de keuken kan niet gebruikt worden', zegt een man een ander vindt het maar 'een smerig zooitje.' Toeristen vinden het niet erg dat er nogal wat water lag. 'Het zal wel normaal zijn dat je water tegenkomt in Amsterdam.'

Lees ook: AMC: maatregelen na gesprongen waterleiding; waterdruk weer hersteld.

Ook het AMC had vanmiddag last van de gesprongen leiding, de waterdruk was namelijk weggevallen. Daarom werden er maatregelen genomen om het niet-noodzakelijke watergebruik zoveel mogelijk te beperken.

Hersteld

In de loop van de middag was de waterleiding weer zo goed als hersteld en had zowel het AMC en de omliggende bedrijven en woningen weer water.