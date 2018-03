Opnieuw valse ING-mails rondgestuurd: 'Log niet in en gooi ze weg'

Oplichters sturen nepmails onder de naam van ING. In de mail staat dat ING binnenkort met een nieuwe bankieren-app komt en als je daar gebruik van wilt maken, moet je een bevestigingsformulier invullen. Maar voordat je het formulier kan invullen, moet je je eerst inloggen met je internetbankieren gegevens.

'Als uw ING-account is gekoppeld aan de nieuwe ING-app bent u automatisch verzekerd tegen alle vormen van internetfraude. Maakt u nog geen gebruik van de nieuwe ING-app en wordt u slachtoffer van fraude, dan bepaalt de fraude afdeling van ING of het bedrag wordt vergoed.' Op deze manier willen oplichters klanten van de bank aansporen om zich aan te melden op de nepwebsite.

Fouten

Maar er zijn wat verschillen op te merken. Zo is de echte link naar de internetbankierensite van ING mijning.nl. Bij de link van de oplichters staat er mijnapplication.net. Ook op de inlogpagina staan fouten. Zo staat er dat gepland onderhoud aan de site op 4 maart is, wat natuurlijk al geruime tijd geleden is en staan er verschillende tikfouten op de pagina.

Nooit per e-mail gevraagd in te loggen

Op de website van ING laat de bank weten dat er sprake is van meerdere fraudeurs en een aantal tips wat te doen bij dit soort gevallen. Verder meldt het bedrijf dat er nooit per e-mail zal worden gevraagd u in te loggen op Mijn ING of andere persoonlijke gegevens af te geven.