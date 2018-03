ME grijpt in op De Wallen: 25 Engelse supporters aangehouden

In het gebied rond De Wallen zijn donderdagavond 25 aanhoudingen verricht nadat Engelse voetbalsupporters daar voor onrust zorgden. Zo'n 1500 supporters zijn in de stad voor de interland Nederland - Engeland, vrijdag in de Arena.

De dronken fans gooiden o.a. bierflesjes naar de politie. Aan het begin van de avond werden er uit voorzorg leden van de Mobiele Eenheid naar de buurt gestuurd.

Zij zijn uiteindelijk ook in actie gekomen, meldde een politiewoordvoerder donderdagavond. 'Het was onrustig en er waren wat meldingen van intimiderend gedrag. we hebben 25 aanhoudingen verricht. De rust keert nu langzaamaan terug.'

De fans hielden zich vooral op rond de Wallen en café The Old Sailor in het bijzonder. Daar wordt volgens goed gebruik al de hele dag druk gezongen en in de gracht gesprongen: