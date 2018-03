Sigaret veroorzaakt brand in woning: bewoonster gewond

Donderdagavond omstreeks 23.15 uur is in een woning aan de Hugo de Vrieslaan in de Watergraafsmeer brand ontstaan. De bewoner moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

De brand was ontstaan door een sigaret, zo liet de brandweer na onderzoek weten. Een hond en een vrouw waren thuis toen de brand ontstond.

De hond kwam er met de schrik vanaf, maar de ambulancedienst besloot de vrouw naar het ziekenhuis te brengen omdat ze rook had ingeademd. Het huisdier is vervolgens opgehaald door de dierenambulance.