LIVE: Astrid en Willem Holleeder ruziënd in de rechtbank

Vandaag is de laatste dag dat Astrid Holleeder in de rechtbank verschijnt. Haar broer, Willem, krijgt de kans om haar te confronteren met haar uitspraken. En dat gebeurt dan ook.

De dag in 'de bunker' in Osdorp begint met het laatste stukje van het verhoor van Astrid. Dan komt het Openbaar Ministerie aan bod om Astrid Holleeder nog te ondervragen.

'Uit haar duim gezogen'

Willem Holleeder komt ook aan het woord. Hij krijgt de ruimte om vragen te stellen aan zijn zus. Hij confronteert haar en probeert de beweringen die zijn zus heeft gedaan willen ontkrachten. Al snel liggen broer en zus openlijk overhoop met elkaar. Als Astrid claimt dat Willem ooit contact heeft opgenomen met een officier van justitie wordt Willem woedend. 'Wat zij zegt is helemaal gelogen en uit haar duim gezogen. Ik heb nog nooit naar een officier van justitie gevraagd. Zij stapelt leugen op leigen. Ze liegt hier en pleegt meineed.'

'Alle kinderen van de wereld'

Astrid zegt dat ze echt de waarheid spreekt en geen meineed pleegt. 'Ik zweer op mijn kleinkinderen dat ik de waarheid spreek.' Waarop Willem weer reageert: 'En ik zweer op alle kinderen van de wereld dat jij een leugenaar bent.'

'Ik wil geen schietschijf worden'

Willem zou contact met de officier van justitie hebben gehad over hun rol in prostitutiepanden in Alkmaar waar de criminele erfenis van Heineken-ontvoerder Cor van Hout in zou zitten. Willem vraagt Astrid de naam te noemen van de officier. De rechtbank vraagt dit ook, maar uit veiligheidsoverwegingen wil ze dat niet doen. 'Hij (Willem) wil alleen maar gevaar voor mij creëren. Ik wil buiten geen schietschijf worden', zegt Astrid.

