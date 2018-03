Verkiezingsuitslag bekend: Bij1 en ChristenUnie definitief in raad

De definitieve uitslag is binnen. En ook hieruit komt naar voren: GroenLinks is de grootste met tien zetels in de raad. En Bij1 en de ChristenUnie komen definitief in de raad de komende periode met een zetel.

D66 is qua zetels de grote verliezer (6 zetels minder), maar wordt toch de tweede partij met 8 zetels. Maar liefst vier partijen komen nieuw de raad binnen. Andere grote verliezers zijn coalitiepartij SP en de PvdA. De SP halveert van 6 naar 3 zetels en de PvdA zet de vrije val door en wordt gedecimeerd van 10 naar 5 zetels.

Ondanks dat GroenLinks de duidelijke winnaar is van deze gemeenteraadsverkiezingen, is het nog niet eerder voorgekomen dat een grootste partij minder dan 12 zetels had. De nieuwe partijen zorgen dat er veel zetels van de 'traditionele' partijen zijn afgesnoept. Uiteindelijk is het politieke landschap in de stad erg versplinterd, zowel op links als op rechts.

De VVD, die in het vorige college zat, houdt stand. Zij behouden de 6 zetels die ze nu al hebben. Lijsttrekker Eric van der Burg sprak daar gisteren al zijn tevredenheid over uit. Een andere knappe winnaar onder de zittende partijen is de Partij voor de Dieren. Zij gaan van één zetel naar 3.

Zoals gezegd doen de nieuwkomers het dus erg goed. DENK komt de raad binnen met 3 zetels, evenals Forum voor Democratie (FvD). DENK maakt dus de verwachtingen van de peilingen waar. FvD komt op 1 zetel minder uit dan gepeild door OIS. Twee andere nieuwkomers zijn Bij1 van Sylvana Simons en de ChristenUnie. Beide partijen mogen met 1 zetel plaatsnemen.

De Partij van de Ouderen en CDA houden ook stand in al het politieke geweld en behouden hun zetel (beide partijen 1).