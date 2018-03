Ruim twee derde van Amsterdamse kiezers stemt tegen sleepwet

Amsterdammers hebben in een raadgevend referendum massaal tegen de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gestemd.

Ruim twee derde van de kiezers stemde tegen de wet die veiligheidsdiensten meer macht moet gaan geven. In totaal werd er meer dan 204.000 keer tegen de wet gestemd, 98.628 mensen stemden voor de zogenaamde sleepwet.

Amsterdamse kiezers zijn daarmee een stuk duidelijker in hun antwoord dan de stemmers in de rest van het land. Gisteren werd bekend dat er landelijk gezien een nipte meerderheid tegen de wet gestemd heeft: 49 procent. Ongeveer 47 procent van de kiezers stemde voor de sleepwet.

