Van Aartsen over verkiezingsuitslag: 'Het wordt ongetwijfeld anders, spannender'

Na een dag wachten werd vanochtend dan eindelijk de definitieve verkiezingsuitslag bekendgemaakt. Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen gaf na afloop van de bekendmaking aan tevreden te zijn over het proces.

'Het belangrijkste is: de uitslag is er en die klopt en nu aan de slag, dat wil zeggen, vanaf volgende week met een nieuwe raad', zo zegt Van Aartsen tegen AT5. 'Ik vind gemeenteraadsvergaderingen altijd geweldig, dat vond ik in Den Haag ook. In Amsterdam wordt het nu ongetwijfeld anders, spannender. Dat zullen we allemaal wel zien.'

Lees ook: Verkiezingsuitslag bekend: Bij1 en ChristenUnie definitief in raad

Nu er een nieuwe raad is, kan ook het proces rond het benoemen van een burgemeester van start gaan. 'Er moet uit die raad een vertrouwenscommissie komen, er zullen sollicitanten komen. Dan kan de raad uiteindelijk uit twee kandidaten, in een geheime vergadering, besluiten.'