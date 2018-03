Damschreeuwer kreeg 3 van de 347.148 stemmen en nog meer stemfeitjes

De PvdA werd bij de gemeenteraadsverkiezingen gehalveerd, van 10 naar 5 zetels. Maar de lijsttrekker van de partij Marjolein Moorman kreeg wel de meeste stemmen van alle raadsleden: 25.430 kleurden het hokje achter haar naam rood. En zo zijn er nog meer opvallende cijferfeitjes uit de uitslag te halen.

In totaal hebben 347.148 Amsterdammers woensdag hun stem uitgebracht. Daarmee kwam de kiesdeler uit op 7714. De ChristenUnie (6837) en Bij1 (6571) haalden deze niet maar komen via een restzetel alsnog in de raad.

De grootste stemmentrekkers na Marjolein Moorman (PvdA) waren onder meer Reinier van Dantzig (D66) met 22.454 en Eric van der Burg (VVD) met 21.263. Femke Roosma van GroenLinks bleef met 24.609 stemmen haar lijsttrekker Rutger Groot Wassink voor, hij haalde 20.034 stemmen binnen.

Wethouders afgerekend?

Opvallend is ook de impopulariteit van D66-wethouders. Abdeluheb Choho kreeg 222 stemmen, Udo Kock en Simone Kukenheim stonden groot op de verkiezingsposters maar zagen dat niet terug in hun stemmenaantal: 202 en 478. Collega-wethouders van SP Laurens Ivens en Arjan Vliegenthart kregen bijvoorbeeld 14.398 en 1534 stemmen.

De slag om de ouderen werd gewonnen door Wil van Soest. Zij trok grotendeels de kar met 5809 stemmen, haar Partij voor de Ouderen versloeg met 7752 de concurrenten van 50plus. Zij haalden de kiesdrempel met 4233 stemmen niet.

14 voor de Ouwehoeren

De bonte club van Steve Brown (zelf goed voor 528 stemmen), De Stem van de Straat, haalde 899 stemmen binnen. Niet genoeg voor een zetel dus al waren het wel meer dan de SGP (546) er kreeg. 'Ouwe hoeren' Louise en Martine Fokkens kregen er 9 en 4. Damschreeuwer Gennaro Pepe kreeg er 3.

Ook de Anti-Scooter Partij van vastgoedman Wiljo van Bennekum springt in het oog. Van Bennekum haalde in zijn eentje toch nog 696 stemmen binnen. Dan in de krochten van de uitslag vinden we de kleintjes van de verkiezingen.

Lijst 17 Amsterdamse Juffers van Gonny van Oudenallen moet het doen met 281 stemmen, 126 stemmers vulden Carryonthemove in. De rode lantaarn is voor De Republikeinse Politieke Partij, zij kregen het vertrouwen van 89 kiezers.

