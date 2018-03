Engeland-supporters houden huis op Wallen: toeristen krijgen bierdouche

Engeland-supporters zijn in de stad. En dat laten ze niet ongemerkt voorbij gaan. Er wordt flink huisgehouden op De Wallen door de supporters. Vandaag moesten enkele recreanten op een bootje er aan geloven.

Op een video die op Twitter is geplaatst is te zien hoe een groepje mensen op een sloep vrolijk zwaaiend de menigte Engeland-supporters tegemoet varen die op de Liesdesluis staan te feesten. De opvarenden worden vervolgens begroet met een gigantische bierdouche die ze duidelijk niet zagen aankomen. Daarna moet er nog een fiets met kinderzitje aan geloven. Die wordt over het hek van de brug gekieperd, de gracht in.

De 1500 supporters zorgden gisteren ook al voor veel overlast. Er werden er 25 opgepakt door de politie. Er werd met bierflesjes gegooid en het werd snel onrustig. De Mobiele Eenheid werd ingezet bij de ongeregeldheden.