Burgerinitiatieven weggevaagd door gevestigde partijen: geen enkele zetel in stadsdeelcommissies

Het moest een grote stimulans voor de participatie van burgers in de stad worden: stadsdeelcommissies met 22 deelgebieden, waarvan de leden eergisteren gekozen konden worden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Maar het liep anders. Geen enkel nieuw burgerinitiatief heeft een zetel weten te veroveren.

De gevestigde politieke partijen veroverden in bijna alle 22 gebieden het totaal aantal zetels. Alleen in de Watergraafsmeer kreeg Méérbelangen een zetel, maar die partij is ook al jaren actief in de stadsdeelraad. 50Plus, relatief nieuw in Amsterdam, veroverde twee zetels, één in Gaasperdam/Driemond en de ander in De Aker/Sloten/Nieuw-Sloten.

Lees ook: Woensdag stemmen we voor de stadsdeelcommissies, maar wat doen die precies?

DENK, ook nieuw in de stad, deed het wel goed. Zo veroverde de partij een zetel in onder meer Bos en Lommer, Oud-West/ De Baarsjes en Bijlmer-Centrum.

De stadsdeelcommissies zijn een nieuw initiatief van verantwoordelijk wethouder Choho. Door het nieuwe bestuurlijk stelsel achter de commissies verschuift de macht van de stadsdelen naar de Stopera. Zo hebben de nieuwe stadsdeelcommissies alleen nog een adviserende rol. De oppositie noemde de plannen van de D66-wethouder eerder nog een gedrocht.

Wethouder Choho reageerde vandaag tegen over AT5 voor het eerst op de uitslag: 'Mooi om te zien dat veel meer mensen en groepen hebben meegedaan aan de verkiezing. Jammer dat het niet gelukt is om ook gelijk meer bewoners die niet verbonden zijn aan een politieke partij, ook in de stadsdeelcommissies te krijgen.'