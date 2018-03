Mocro Maffia siddert: kroongetuige heeft verklaard over liquidaties

De zogenaamde Mocro Maffia schudt op zijn grondvesten door een verklarende kroongetuige. Het Openbaar Ministerie heeft de 30-jarige Nabil B. zover gekregen te verklaren over een reeks liquidaties in Amsterdam en Utrecht.

B. wordt zelf verdacht van betrokkenheid bij een liquidatie in Utrecht, daarbij werd een man bij vergissing doodgeschoten. B. zou een vluchtauto hebben geregeld. Ook zou hij betrokken zijn bij een poging enkele dagen later.

Geplaagd door wroeging

B. meldde zich vorig jaar omdat hij zich bedreigd voelde en omdat hij spijt had. Hij was al jaren goed bevriend met de familie van het slachtoffer, hij vertelde hen de waarheid en stapte naar de politie.

De afgelopen maanden heeft hij na een kroongetuigeregeling met het Openbaar Ministerie verklaringen afgelegd over liquidaties en pogingen daartoe. Daarbij wijst hij de 40-jarige Redouan T. aan als opdrachtgever, hij wordt samen met Said R. al lange tijd dringend gezocht door de politie en het OM.

'Er is een weg terug'

Het OM denkt dat daarmee een einde kan worden gemaakt aan 'de negatieve spiraal van excessief geweld en de onaantastbaarheid van opdrachtgevers. 'De stap die B. heeft gezet, is ook voor andere verdachten een duidelijk signaal dat er wel degelijk een weg terug is.'