Organisatie Pride wil leer, latex en tuigjes op Beursplein

De organisatie van de Pride wil dit jaar een fetisj-feest organiseren op het Beursplein. Volgens directeur Lucien Spee is de fetisj-scene in de stad altijd al groot geweest, maar zat de wereld van de leren pakjes, de halsbandjes en de latex-maskers wat in de verdrukking.

De Stichting Amsterdam Gay Pride heeft daarom vandaag een vergunningsaanvraag ingediend voor het feest dat tijdens de Pride Amsterdam (28 juli - 5 augustus) zal moet plaatsvinden. Het feestje op het Beursplein moet de feestlocatie van vorig jaar vervangen. Toen was de Dam de centrale Pride-locatie. Door druk van bewoners koos de gemeente voor een enkele locatie, maar die was afgelopen jaar overvol.

'Beursplein perfect'

Naast het Beursplein wil de organisatie van de Pride ook feestjes gaan geven op het Rembrandtplein. Op dat plein moet ook echt een podium komen. Horecaondernemer Arjan Kröner is een van de organisatoren van het fetisj-feest. 'Beursplein is onze enige optie. Er is geen andere locatie perfecter dan het Beursplein. We doen het of goed, of we doen het helemaal niet.'

Het Beursplein is nu nog een bouwput. Onder de grond wordt een grote fietsenstalling aangelegd. Het plein moet vlak voor de Pride helemaal klaar zijn.