Er is hoop voor een rematch tussen Badr en Verhoeven

Badr Hari kan weer uitkijken naar een match, en wel tegen Rico Verhoeven. Ten minste, als het aan Verhoeven ligt staan de twee in september weer lijnrecht tegen elkaar. En het liefst op Nederlandse bodem.

Dat liet Verhoeven vanochtend weten op BNR Nieuwsradio. De Brabander ging in op de uitdaging van Hari, vlak na hun vorige confrontatie eind 2016. De Marokkaanse Amsterdammer zei toen: 'Er zit een rematch aan te komen.'

Verhoeven op de radio: 'Laat ik wat duidelijkheid verschaffen met een datum en een locatie: september, ergens in Nederland'. De uitdaging staat, een reactie van Hari is er nog niet.

Lees ook: Badr Hari wint in matig gevecht van Hesdy Gerges

Hari speelde op 3 maart zijn eerste bokswedstrijd tegen Hesdy Gerges na het uitzitten van zijn celstraf. Hoewel Badr Hari explosief begon aan de eerste ronde was het Gerges die uiteindelijk de rake klappen en trappen uitdeelde. In de laatste seconden wankelde Hari zelfs even na een harde trap van Gerges. Toch wist Hari het tij te keren, en won uiteindelijk op punten.