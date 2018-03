Gaasperdammertunnel vordert gestaag: 'Ik word hier heel blij van'

Het is een gigantisch project: de weguitbreiding van de A9. Al jaren wordt er gebouwd aan nieuwe rijstroken en viaducten. Maar het pronkjuweel is toch wel de nieuwe Gaasperdammertunnel. Met zijn drie kilometer straks de langste landtunnel van Nederland.

De tunnel is al bijna twee jaar in aanbouw en zo langzamerhand begint het ergens op te lijken. En daar zijn de bouwmanagers maar erg tevreden mee, zo blijkt vandaag tijdens de 'tunneltour' die AT5 kreeg.

'Ik word hier heel blij van', zegt omgevingsplanner Lammert Postma. 'Het is de langste landtunnel in Nederland, een hele mooie'. Een lichte feeststemming dus vandaag. Toch is het project niet altijd makkelijk geweest. De Gaasperdammertunnel ligt tussen de Ikea en metrostation Gaasperplas, wat een bijzonder dichtbevolkt gebied is. Uitdaging zat dus.

'De tunnel bouwen was wel het lastigst. Zo'n 87.000 mensen wonen hier en we hebben veel hinder veroorzaakt. De mensen zijn niet altijd heel blij met ons geweest' melden de bouwlieden. Toch zijn er geen haatgevoelens richting de werknemers. 'Ze zijn nog altijd heel vriendelijk en we kunnen gewoon door één deur.'